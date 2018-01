Successo di pubblico per la fiction che ricostruisce la storia di Libero Grassi, l’imprenditore palermitano per primo ribellatosi al pizzo e che ha pagato con la vita la sua battaglai contro Cosa Nostra.

Il film è andato in onda in prima assoluta ieri sera in prima erata alle 21:10 su Canale 5.

‘A testa alta, Libero Grassi’ era il titolo della fiction incentrata sulla vita dell’imprenditore siciliano ucciso dalla mafia dopo essersi opposto a una richiesta di pizzo e divenuto simbolo della lotta alla criminalità in un tempo in cui sollevare la testa era difficile e più unico che raro

Nei panni di Libero Grassi l’attore Giorgio Tirabassi con uan interpretazione fra le migliori performance della sua carriera.