Il Campione Olimpico di fioretto maschile, Daniele Garozzo, ha chiuso alla grande il weekend francese, conquistando la medaglia d’argento anche nella prova a squadre della quarta tappa di Coppa del Mondo che si è svolta a Parigi (FRA).

Una nuova grande prova per il fiorettista acese e per la nazionale azzurra, che dopo il cammino agevole delle prime fasi ha iniziato a fare sul serio battendo 45-40 il Giappone nei quarti di finale, proprio con le stoccate conclusive di Daniele Garozzo.

In semifinale il Campione Olimpico è stato protagonista assoluto contro la Francia padrona di casa, compiendo in prima persona una rimonta prodigiosa sotto gli occhi di tutto il pubblico transalpino, incredulo per la sua impresa.

In finale l’oro è poi andato agli USA per 45-36, ma per l’atleta del Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle resta comunque la soddisfazione per un weekend meraviglioso, nel quale ha dimostrato di essere già tornato in gran forma: “Anche oggi è stata una bellissima giornata – ha detto Daniele Garozzo -, che mi ha permesso di confermare di vivere un ottimo momento. Sono molto contento per l’assalto contro la Francia e un po’ dispiaciuto per l’esito della finale contro gli USA, perché sarebbe stato bello battere anche loro e portare nuovamente l’Italia sul gradino più alto del podio. In ogni caso, sono felice perché torno da Parigi con due medaglie d’argento conquistate in una tappa di altissimo livello. Posso ritenermi davvero soddisfatto, perché ho avuto una buona continuità e ho messo in mostra delle belle prestazioni e cercherò di continuare su questa strada. Ad maiora!”.