Il grande giorno arriverà tra poche ore. Dopo mesi di indiscrezioni e rumors, prenderà il via domani sera l’edizione 2018 di Sanremo, il festival della canzone italiana ospitato come da tradizione nel celebre teatro Ariston.

Tra artisti in gara, ospiti e grandi protagonisti, un unico leitmotiv: costruire un unico, lungo omaggio alla canzone italiana. Con questo spirito il direttore artistico Claudio Baglioni ha immaginato il suo primo festival, coinvolgendo nell’avventura Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino.

La cittadina ligure sarà al centro dell’attenzione di tutta Italia. Perché Il Festival non riguarda solo la musica. A fare lo ‘scaldafestival’ vuole pensarci Fiorello: “Claudio,#escimipresto, ti prego, così mi tolgo il pensiero!”, implora lo showman rilanciando il tira e molla a distanza con Baglioni che lo vorrebbe in scena alle 22.30, a far volare gli ascolti nel cuore della serata. “L’ansia me se magna. ‘Chi me lo ha fatto fare?’ è la frase che ripeto più spesso in questi giorni” dichiara ai giornalisti.

Dopo Laura Pausini, Giorgia, Gianna Nannini, Negramaro, Biagio Antonacci, Gianni Morandi, il trio Nek-Pezzali-Renga, anche il Volo e Piero Pelù si uniscono alla schiera di cantanti che con la loro musica intervalleranno la gara canora.