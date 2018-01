Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato la Legge Lorenzin: in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

Il testo, era stato approvato in extremis lo scorso 22 dicembre, i proprio negli ultimi giorni di legislatura, prevede come noto il passaggio dell’operatore socio sanitario dall’area tecnica alla specifica area delle professioni socio sanitarie.

Attesa per oggi o domani al massimo la pubblicazione del testo sulla Gazzetta ufficiale.

Gli effetti della legge si vedranno comunque una volta emanati i vari decreti attuativi. Per gli oss poi si attende il rinnovo del CCNL del pubblico impiego comparto sanità.

Senza riordino delle categorie nel contratto, l’area delle professioni socio sanitarie rimarrebbe congelata per un biennio.