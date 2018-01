Oroscopo del Giorno Giovedì 11 Gennaio 2018

Emergenza rifiuti Sicilia, M5S: "Da Musumeci solo proclami, sua azione in continuità con quella di Crocetta"

Venti forti e rovesci temporaleschi, è allerta meteo in tutta l'Isola

Ipab al collasso lavoratori con 70 mesi di arretrati, Foti: "Subito in Aula il ddl del Movimento 5 Stelle"

Si insedia in via Dogali Gabriele Marchese, nuovo comandante della Polizia Municipale,

17:06

Il programma di Musumeci per la Sicilia, Vicari: "Chiamati ognuno a far propria parte per restituire dignità ai siciliani"