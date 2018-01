“Chiamami col tuo nome” del palermitano Luca Guadagnino ha avuto quattro nomination agli Oscar: migliore film, canzone originale (Sufjan Stevens – Mistery of love), migliore sceneggiatura non originale (adattata da James Ivory) e Timothée Chalame migliore attore.

La soddisfazione per l’Italia agli Oscar arriva anche da Alessandra Querzola, arredatrice di scena di Blade Runner 2049, che ha conquistato una candidatura tecnica. ‘La Forma dell’acqua’ di Guillermo del Toro è il film che colleziona più candidature per l’edizione numero 90 degli Academy Awards: sono tredici le nomination per il film del regista messicano già Leone d’oro a Venezia.