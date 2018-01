Dopo il successo di pubblico di ieri sera, il film tv “È così lieve il tuo bacio sulla fronte” su Rocco Chinnici, padre del pool antimafia, che è andato in onda su Rai 1, sarà proiettato oggi a Bruxelles al Parlamento Europeo con inizio alle 19.30 (spazio Jehudi Menhuin), in lingua originale con sottotitoli in inglese. L’evento ha il patronato della Presidenza del Parlamento Europeo.

Il film, basato sull’omonimo libro scritto dall’eurodeputata Caterina Chinnici, figlia di Rocco, è stato diretto dal regista Michele Soavi e prodotto da Casanova insieme con Rai Fiction. A prestare il volto al magistrato ucciso dalla mafia nell’estate del 1983 è Sergio Castellitto.

Con Caterina Chinnici introdurranno l’evento Vera Jourova e Julian King, commissari europei per la Giustizia e per la Sicurezza, l’ambasciatore Maurizio Massari, rappresentante permanente d’Italia presso l’Unione Europea, Elena Basile, ambasciatrice d’Italia presso il Regno del Belgio, e il capo struttura Rai Fabrizio Zappi in rappresentanza della direttrice di Rai Fiction Eleonora Andreatta, oltre all’attore protagonista Sergio Castellitto. Sarà presente anche l’attrice Cristiana Dell’Anna (Caterina Chinnici nel film).

Rocco Chinnici, capo dell’ufficio istruzione del tribunale di Palermo, primo magistrato a indagare sui legami tra le cosche e gli ambienti imprenditoriali e politico-istituzionali, intuì l’importanza della condivisione di informazioni sulle indagini di mafia, fino ad allora condotte in solitudine da ciascun magistrato, e creò il gruppo di magistrati che, dopo la sua morte, prese il nome di pool antimafia.

Fu assassinato da “cosa nostra” a Palermo il 29 luglio del 1983 con l’esplosione di un’auto-bomba davanti alla sua abitazione. La strage costò la vita anche ai Carabinieri Mario Trapassi e Salvatore Bartolotta, addetti alla tutela, e al portiere del palazzo Stefano Li Sacchi.