Iniziano oggi martedì 16 gennaio e continuano domani mercoledì 17 gennaio dalle ore 10 alle ore 21 le consultazioni

online sulla piattaforma Rousseau del movimento per le parlamentarie del MoVimento 5 Stelle attraverso le quali verranno scelti i candidati alle elezioni del prossimo 4 marzo.

Nel caso si creasse per la grande partecipazione, l’effetto di coda virtuale ai seggi (ovvero si bloccasse l’operatività della piattaforma) nelle ultime ore che potrebbe causare difficoltà ad accedere al sito, il blog di Beppe Grillo informa che è porevista una proroga. Insomma in caso di down della piattaforma o di ‘coda virtuale’ all’accesso la scadenza sarà prorogata e sarà possibile votare fino alle 14 di giovedì 18 gennaio.

In ogni caso agli attivisti viene suggerito di non aspettare all’ultimo istante per votare, un poì il consiglio classico che vale in tutte le operazioni sia on line che fisiche a scadenza.

Ogni iscritto potrà esprimere tre preferenze per i candidati nel proprio collegio plurinominale alla Camera e tre

preferenze per quelli nel proprio collegio plurinominale al Senato.

Possono partecipare alle votazioni tutti gli iscritti alla nuova Associazione MoVimento 5 Stelle con documento

certificato. Gli iscritti da questo momento in poi non potranno più fare modifiche al profilo fino alla fine delle votazioni e non verranno certificati ulteriori documenti per nuove iscrizioni.

Insomma le bocce adesso sono ferme, gli iscritti sono quelli certificati fino a ieri pomeriggio così come le candidature sono state formalizzate sulla piattaforma.

Bisognerà, adesso, attendere le votazioni e poi l’elaborazione dei risultati per conoscere i candidati